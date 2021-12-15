Главу Белоярского ГО уволили по требованию прокуратуры

Глава муниципалитета неоднократно выписывал себе премии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Главу Белоярского городского округа Андрея Горбова отправили в отставку по требованию прокуратуры. Об этом сообщает надзорное ведомство по Свердловской области.
- Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства главе городского округа в период с января 2018 года по апрель 2020 года неоднократно выплачивались премиальные вознаграждения на основании подписанных им распоряжений без решения представительного органа местного самоуправления, - говорится в сообщении.
В прокуратуре отмечают, что глава округа не принял меры для разрешения конфликта между ним и первым заместителем по жилищно-коммунальному хозяйству. Ведомство установило, что проверки о предотвращении конфликта не были инициированы и проведены. Также не были приняты меры, направленные на устранение нарушений антикоррупционного законодательства.
Из-за этого прокурор вынес представление об увольнении Горбова. Дума Белоярского городского округа отправила его в отставку в связи с нарушениями законодательства о противодействии коррупции.
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