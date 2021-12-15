Главу Белоярского ГО уволили по требованию прокуратуры

Глава муниципалитета неоднократно выписывал себе премии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главу Белоярского городского округа Андрея Горбова отправили в отставку по требованию прокуратуры. Об этом сообщает надзорное ведомство по Свердловской области.

- Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства главе городского округа в период с января 2018 года по апрель 2020 года неоднократно выплачивались премиальные вознаграждения на основании подписанных им распоряжений без решения представительного органа местного самоуправления, - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что глава округа не принял меры для разрешения конфликта между ним и первым заместителем по жилищно-коммунальному хозяйству. Ведомство установило, что проверки о предотвращении конфликта не были инициированы и проведены. Также не были приняты меры, направленные на устранение нарушений антикоррупционного законодательства.

Из-за этого прокурор вынес представление об увольнении Горбова. Дума Белоярского городского округа отправила его в отставку в связи с нарушениями законодательства о противодействии коррупции.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка