В Свердловской области снижается число новых случаев заражения COVID-19

Вакцинация от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 637 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 292 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи заражения COVID-19 зарегистрированы в Березовском, Верхней Салде, Нижнем Тагиле, Полевском. Ревде, Качканаре, Каменске-Уральском, Серове, ЗАТО Свободный, Первоуральске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 жителей Среднего Урала с начала пандемии составляет 189 356 человек, из которых 163 801 справились с болезнью. За сутки врачи сняли диагноз у 439 человек.

Сейчас состояние 551 человека оценивается как тяжелое, 366 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 295 –подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано еще 32 новых случая смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 8 924 человека.