На Урале коммунальщики выплатит 8 млн рублей родителям погибших от угарного газа супругов

Управляющая компания, выступавшая ответчиком, пыталась оспорить решение суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области родители супругов, которые погибли от отравления угарным газом, взыскали с управляющей компании больше восьми миллионов рублей. Свердловский областной суд установил, что коммунальщики несвоевременно очищался дымоход и вентиляционные каналы, что привело к скоплению газа.

В свердловском селе Николо-Павловское в 2020 году трагически погибли супруги. На их телах не нашли следы насильственной смерти. Также в их крови не было обнаружено алкоголя. Все признаки указывали на острое отравление окисью углерода (угарным газом). Специалисты осмотрели работоспособность газового водонагревателя в квартире и герметичности шланга подведения газа. Все был в исправном состоянии.

За апрель 2020 года, были проверены 42 квартиры и 42 вентиляционных канала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дом обслуживала ООО «Управляющая компания «Николо-Павловская». Она заключила договор с ООО «СПЕЦОГНЕЗАЩИТА», по которому последняя компания должна была периодически проверять вентиляционные каналы дома, где жили погибшие супруги. По документам за апрель 2020 года, были проверены 42 квартиры и 42 вентиляционных канала. Из них пригодных вентканалов выявлено 24, а не пригодных - 18. С 2018 года показатели сильно не отличались.

Родители погибших супругов обратились в Пригородный районный суд с иском к управляющей компании о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков услуг, и компенсации морального вреда. Они хотели взыскать в пользу отца погибшего мужчины 76,6 тысячи рублей на возмещение расходов на погребение. В пользу родителей скончавшейся женщины хотели взыскать 292 тысячи рублей на погребение и установку памятника, а также по пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу каждого родителя.

Суд частично удовлетворил иск. В пользу родителей женщины взыскали 292 тысячи рублей, в пользу отца мужчины – 76,6 тысячи рублей. Также в пользу каждого родителя взыскали по два миллиона рублей морального вреда. Всего взыскали 8,3 миллиона рублей.

Управляющая компания была уверена, что между смертью супругов и ненадлежащим исполнением им своих обязанностей нет связи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ответчик не согласился с решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. Управляющая компания была уверена, что между смертью супругов и ненадлежащим исполнением им своих обязанностей нет связи.

Однако облсуд установил, что смерть наступила из-за концентрации вредных веществ в квартире из-за ненадлежащего обслуживания вентиляционных каналов. Ведомство оставило решение без изменений.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка