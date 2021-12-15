На Урале учеников школы отправили на дистант из-за сломанных туалетов

Как оказалось, школьникам пришлось прекратить очные занятия из-за коммунальных проблем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученики школы с 1 по 11 класс будут учиться удаленно до конца недели

В городе Березовском всех учащихся школы № 33 сегодня, 15 декабря отправили домой на дистанционные занятия. Как оказалось, школьникам пришлось прекратить очные занятия из-за коммунальных проблем. Об этом сообщает городской паблик «Березовский. Новости золотого города».

Автор поста пишет, что в здании школы произошла коммунальная авария. И поэтому, не работают туалеты. Как ожидается, все ученики школы будут учиться на дистанте до конца этой недели.

В школе № 33 «КП-Екатеринбург» пообещали прокомментировать ситуацию с коммунальной аварией позднее.

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