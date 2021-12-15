Дмитрий Лошагин отказался присутствовать на заседании по своему делу через видеоконференцсвязь

В 2015 году Дмитрия Лошагина приговорили к 10 годам лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде в четверг, 16 декабря, вернуться к делу фотографа Дмитрия Лошагина. В 2015 году его приговорили к десяти годам лишения свободы по обвинению в убийстве жены. На заседании рассмотрят аппеляционную жалобу адвоката Дмитрия Лошагина на отказ в условно-досрочном освобождении. Ранее такое постановление принял Чкаловский районный суд Екатеринбурга. При этом сам Лошагин на заседании присутстсвовать не будет.

- Осужденный отказался от участия по видеоконференцсвязи в судебном процессе, - отмечают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Изначально Дмитрий Лошагин был приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Но потом наказание смягчили до 9 лет и 10 месяцев. Год назад Лошагин через суд смог добиться замены оставшегося срока на ограничение свободы. Но это решение оспорила прокуратура. Затем в августе 2021 года Дмитрий Лошагин добился условно-досрочного освобождения, но в конце сентября это решение отменили и отправили на пересмотр, по итогам которого в УДО фотографу отказали. Еще до резонансного дела об убийстве жены, Дмитрий Лошагин был одним из самых известных и высокооплачиваемых фотографов Екатеринбурга.