Отделение банка, которое ограбили в Екатеринбурге, возобновило работу

Ограбление отделения банка Home Credit Bank произошло вчера, 14 декабря Фото: Никита Щукин

Отделение банка Home Credit Bank на улице Декабристов 16/18ж, из которого 14 декабря украли около 10 миллионов рублей, возобновило свою работу. Об этом говорится в объявлении на дверях кредитной организации.

- Информируем вас о том, что 15 декабря с 10:00 дл 12:00. Операционный офис № 66/09 будет закрыт по техническим причинам, - говорится в объявлении.

Ограбление банка произошло вчера, 14 декабря. Грабитель ворвался в отделение Home Credit Bank вечером, когда в помещении уже не было посетителей. Злоумышленник стрелял. Однако никто из сотрудников банка не пострадал.

«КП-Екатеринбург» удалось узнать подробности ограбления банка. Грабитель действительно мог кого-то ранить, так как от выстрелов в дверях остались отверстия. Кроме того, за поврежденной дверью в момент выстрелов были люди. Также злоумышленник угрожал расправой своим жертвам предметом, похожим на пистолет-ракетницу.

Он украл около девяти миллионов рублей порядка пяти тысяч долларов и двух тысяч евро. На место происшествия выезжали криминалисты и полицейский кинолог со своей овчаркой. Благодаря кинологу и ее собаке полицейские смогли установить, в каком направлении скрылся злоумышленник.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка