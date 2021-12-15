На Урале росгвардейцы задержали рецидивиста, который пытался убить жену

Силовики нашли подозреваемого при патрулировании прилегающей территории Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росгвардейцы задержали в Каменске-Уральском рецидивиста, которого подозревают в покушении на убийство свое жены. Он уже признался в преступлении.

- В отдел вневедомственной охраны поступила ориентировка о том, что необходимо разыскать и задержать молодого человека 1995 года рождения. По предварительным данным, разыскиваемый мужчина подозревается в нанесении ножевых ранений своей 25-летней жене, - говорится в сообщении Управления Росгвардии по Свердловской области.

Инцидент произошел на улице Пугачева. Между супругами произошел конфликт. Рецидивист нанес травмы девушке и скрылся с места. Молодую женщину удалось спасти.

На розыск подозреваемого отправили наряды Росгвардии. Силовики нашли его при патрулировании прилегающей территории. Подозреваемого задержали на улице Карла Маркса. Им оказался 26-летний мужчина. Он нигде не работает и раньше был судим за кражу, вымогательство, угрозу убийством, умышленное причинение вреда здоровью и грабежи.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). По версии следствия, 12 декабря 2021 года обвиняемый был в квартире, где проживает. Скорую помощь для его супруги вызвали соседи. Сейчас девушка находится в больнице. СК продолжает собирать и закрепляет доказательства. Обвиняемого заключили под стражу.

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