На Урале заключенных накормят ресторанными блюдами

Помимо этих блюд, заключенные женщины смогут купить через стол заказов цыпленка табака, а также утку запеченную с яблоками. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

В Новый год, в краснотурьинской женской колонии № 16 повара приготовят блюда, как в ресторане. В меню будут мясные и рыбные блюда, а также салаты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

- В кафе приготовят блюда «Бризоль» блинчики из омлета с начинкой из рубленого мяса и овощей, рыба в кляре. Также будет сосиска, запеченная в сухарях по-грузински, салат «Красная королева». А еще есть сыр из натурального молока, мороженное и другие горячие блюда. Все они доступны, ни как в кафе на свободе, - прокомментировал «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Помимо этих блюд, заключенные женщины смогут купить через стол заказов цыпленка табака, а также утку запеченную с яблоками.

Помимо новогоднего стола, в ИК-16 в праздники проведут музыкальный конкурс «Угадай кто я?». Также осужденные женщины будут участвовать в музыкальной сказке «Жил-был царь». А еще они проведут конкурс, на котором выберут лучшую Снегурочку и снежную фигуру.

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