Заключенные сделают новогодние фонари для ледового городка в Нижнем Тагиле

Общий объем изделий составит около 100 штук. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Заключенные исправительной колонии №12 сделают светодиодные новогодние фонарики для ледового городка в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

- Изделие представляет собой каркас в форме фонаря из металлической полосы, украшенной светодиодной лентой, которая светится в ночное время, - говорится в сообщении.

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Кроме того, в ИК-12 сделают металлические опор и кронштейны для освещения. Их также будут использовать при строительстве новогоднего городка на центральной площади города. Общий объем изделий составит около 100 штук. Заказ нужно сделать до 20 декабря.

Ранее стало известно, что в поселке Азанка Тавдинского района в исправительной колонии №24 заключенные сошьют 25 тысяч мешков для новогодних подарков. При этом осужденные заявили, что шить этот заказ будут с удовольствием, так как это делается для детей.