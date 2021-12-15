Приставы больше полугода ищут на Урале мальчика, которого может скрывать отец

Приставы просят тех, кто знает что-то о местонахождении ребенка, сообщить им. Фото: ГУФССП по Свердловской области

Судебные приставы уже восемь месяцев ищут на Урале восьмилетнего Максима Алибекова. Мальчик может проживать с 39-летним отцом Игорем Алибековым, сообщает ГУФССП по Свердловской области.

- Согласно решению суда Алибеков Игорь Израилович обязан передать Алибекова Максима его матери для совместного проживания. Должник скрывает свое местонахождение и также находится в исполнительном розыске, - говорится в сообщении.

Приставы просят тех, кто знает что-то о местонахождении ребенка, сообщить в Межрайонное отделение по розыску должников, их имущества и детей ГУФССП по Свердловской области по телефону 8 (343) 362 28 19, 8 912 664 30 40.

Ранее в Екатеринбурге лидер движения «Мужской путь» Андрей Брезгин стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконное лишение свободы». Следствие считает, что он удерживает 6-летнюю дочку Варю. Девочка родилась в первом браке, но в июле этого года малышку выкрали у матери. В декабре 2021 года ОМОН и СК вломились в дом Брезгина. Однако девочку они там не нашли. А лидер свердловского патриархата снимал проникновение в жилище на видео.

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