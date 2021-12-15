Свердловская область поставила рекорд по строительству жилья

В Екатеринбурге с каждым месяцем вводят в эксплуатацию все больше "квадратов" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область по итогам 10 месяцев 2021 года установила очередной рекорд по количеству введенных в эксплуатацию квадратных метров. Об этом свидетельствуют данные из нового отчета Свердловскстата.

По данным на ноябрь этого года в эксплуатацию в столице Среднего Урала и других населенных пунктах региона ввели 2,522 миллиона квадратных метров жилья. За прошедший месяц строительные организации сдали еще 434 «квадратов», что также стало рекордом.

Ускоренные темпы ввода нового жилья в эксплуатацию никак не влияют на цены, которые продолжают расти. Это связано с дефицитом рабочей силы в период пандемии коронавируса, а также с регулярным ростом цен на строительные материалы.

Отметим, что в Екатеринбурге стартовал процесс реновации, который одобряют не все горожане. Так, в ноябре 2021 года свое недовольство высказали жители нескольких старых домов на Эльмаше, которым предложили переехать на Уктус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не хотим здесь жить, клянусь, но и на Уктус уезжать не хотим»: о чем жители домов, попавших под реновацию, спрашивали у мэрии. На Эльмаше прошла одна из первых встреч чиновников с жильцами, дома которых могут расселить по программе комплексного развития территории (подробнее)