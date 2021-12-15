Врач из Нижнего Тагила рассказал об эффективности прививки против «омикрона»

Прививка поможет и от нового штамма коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный врач Городской больницы №1 Нижнего Тагила Александр Павловских в очередной раз подтвердил данные о том, что привитые пациенты медицинских учреждений болеют не так сильно, как непривитые, а летальных исходов среди них нет вовсе.

- Привитые от коронавируса граждане однозначно болеют легче, и заболевают меньше, и в стационар попадают в разы меньше привитых жителей Нижнего Тагила, - говорит Александр Павловских в беседе с изданием TagilCity.ru.

Чаще всего ы палаты реанимации попадают непривитые граждане в возрасте от 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями, слабым иммунитетом, лишним весом и сахарным диабетом.

Также главный врач Горбольницы №1 рассказал, что прививки от коронавируса помогают защитить организм от нового штамма «омикрон».

- Что теряет человек, что теряет организм при вакцинации? Ничего. Только приобретает защиту. Поэтому лучше прививаться, - говорил врач.