Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 15 декабря: лесные пожары, низкие зарплаты и мальчик-кондуктор

Новости Екатеринбурга: утро 15 декабря Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к 15 декабря 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

В Свердловской области подсчитали ущерб от лесных пожаров в 2201 году. Он составил больше 300 миллионов рублей. Огонь бушевал в уральских лесах на площади в 62 гектара, что в полтора раза больше средних показателей за последние пять лет.

Каждый четвертый житель Свердловской области намерен уволиться с работы всякий раз, когда получает заработную плату. Эти мысли возникают у уральцев каждый месяц.

Каждый пятый работник хочет уводиться из-за неадекватных клиентов, 13% опрошенных – из-за заданий, которые им поручает руководство, каждый десятый – из-за ругани с начальником, 8% - из-за жизненных проблем, а 9% - просто из-за плохой работы. Не зря же жителям Свердловской области доплачивают за климат.

Пассажиров рейсового автобуса, следующего от улицы Высоцкого до Бабушкина в Екатеринбурге, удивил кондуктор, в роли которого выступил школьник. Парень на протяжении всего рейса уверенно и вежливо работал на маршруте, обилечивая граждан.

- Мальчик работает в автобусе кондуктором. Раздетый. Не одевается. Все ему говорят, а он не слушает, - рассказывает пассажирка Светлана.