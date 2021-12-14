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Общество14 декабря 2021 20:49

Уральские владельцы торговых центров просят губернатора отменить QR-коды

Бизнесмены отмечают, что многие предприятия в скором времени закроются
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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В регионе функционирует 347 торговых центров.

В регионе функционирует 347 торговых центров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские владельцы торговых центров просят губернатора отменить QR-коды. Бизнесмены считают, что их обязательное применение «в отношении объектов торговли и сферы услуг не позволит в кратчайшие сроки обеспечить вакцинирование» несмотря на то, что этот способ считается самым эффективным в борьбе с COVID-19.

- При длительном сохранении введённых требований встанет вопрос ликвидации большинства предприятий данных отраслей и массовых увольнений сотрудников, - отметил директор ООО «Малышева-73» Игорь Заводовский.

По словам учредителя ТК «Омега» и ТРЦ «ЭкоМолл Гранат» Владимира Смирнова, на данный момент в регионе функционирует 347 торговых центров, а свою деятельность осуществляют 194 003 субъекта МСП и 185 880 микропредприятий, на которых суммарно трудится около 750 000 человек.

Союз предпринимателей просит губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева отменить или смягчить действующие требования по QR-кодам, а также принять меры по поддержке малого бизнеса.