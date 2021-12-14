В уральском селе потушили крупный пожар

Информация о пострадавших не поступала. Фото: Иван МАКЕЕВ

В селе Филатовское Свердловской области на улице Набережная потушили крупный пожар. Как сообщает региональное ГУ МЧС на площади 236 квадратный метров сгорели жилой дом, баня и надворные постройки.

Сообщение о пожаре поступило в 13:14, на месте оперативно приехали огнеборцы, и в 16:00 возгорание было потушено.

- В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава, - рассказали в свердловском МЧС.

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что в поселке Нейво-Рудянка Кировградского городского округа рано утром вспыхнул пожар в квартире на первом этаже двухэтажного дома на улице Бессонова. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 8 человек, из них 2 детей. Еще один человек был спасен звеном газодымозащитной службы.