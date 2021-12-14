В Екатеринбурге водитель иномарки пытался дать взятку инспектору ДПС

Нарушителя доставили в отдел полиции и возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 30-летний водитель иномарки Mazda 6 попытался дать взятку инспектору ДПС, который составлял протокол. Инцидент произошел на минувших выходных на улице Малышева, мужчину остановили за то, что нарушил требования дорожного знака «Направления движения по полосам», кроме того, он не был пристегнут ремнем безопасности.

- Водитель предложил не составлять протоколы и отпустить его за денежное вознаграждение. Сотрудники пояснили, что за данное деяние ему грозит уголовная ответственность. Мужчина проигнорировал предупреждение и положил купюры на консоль перед механической коробкой патрульного автомобиля, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

На место отправили следственно-оперативную группу, позже нарушителя доставили в отдел полиции и возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу». Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки.