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Общество14 декабря 2021 16:40

Специалисты Роспотребнадзора рассказали свердловчанам, как выбрать елочную гирлянду

Перед покупкой важно получить информацию о продавце
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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При покупке нужно проверить провод.

При покупке нужно проверить провод.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Роспотребнадзора рассказали свердловчанам, как выбрать елочную гирлянду. Как сообщает региональный Роспотребнадзор перед совершением покупки важно получить информацию о продавце.

На упаковке должны обязательны быть ФИО индивидуального предпринимателя, а на маркировке - срок службы, название фирмы-изготовителя, товарный знак, а также правила и условия эффективного и безопасного использования.

- Домашняя гирлянда должна быть не менее 1,5 метра. Если вы декорируете елку ниточной гирляндой, она должна быть в три раза длиннее новогоднего дерева, - рассказали в свердловском Роспотребнадзоре.

При покупке нужно проверить провод, чтобы он не был тонким. Лампочки в гирлянде должны работать все до одной.