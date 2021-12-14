При покупке нужно проверить провод. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Роспотребнадзора рассказали свердловчанам, как выбрать елочную гирлянду. Как сообщает региональный Роспотребнадзор перед совершением покупки важно получить информацию о продавце.

На упаковке должны обязательны быть ФИО индивидуального предпринимателя, а на маркировке - срок службы, название фирмы-изготовителя, товарный знак, а также правила и условия эффективного и безопасного использования.

- Домашняя гирлянда должна быть не менее 1,5 метра. Если вы декорируете елку ниточной гирляндой, она должна быть в три раза длиннее новогоднего дерева, - рассказали в свердловском Роспотребнадзоре.

При покупке нужно проверить провод, чтобы он не был тонким. Лампочки в гирлянде должны работать все до одной.