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Общество14 декабря 2021 16:30

В Невьянске женщина не получила зарплату и пособие на ребенка и обратилась в прокуратуру

В суде ее заявление удовлетворили в полном объеме
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Жительница Невьянска требовала, чтобы ей выплатили больше 12 тысяч в качестве зарплаты, еще 24.6 тысячи - как пособие

Жительница Невьянска требовала, чтобы ей выплатили больше 12 тысяч в качестве зарплаты, еще 24.6 тысячи - как пособие

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске прокуратура добилась выплаты зарплаты женщины, которая уволилась с работы. Известно, что женщина работала инструктором на индивидуального предпринимателя. В декабре 2020 года она решила уйти с этой должности, и трудовые отношения были прекращены.

- При этом в нарушение требований трудового законодательства заработная плата за апрель 2020 года, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работнику не были выплачены. Именно поэтому женщина направила в суд исковое заявление, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Жительница Невьянска требовала, чтобы ей выплатили больше 12 тысяч в качестве зарплаты, еще 24.6 тысячи - как пособие. Городской суд исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Заявительнице перечислены полагающиеся выплаты.