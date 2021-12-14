В Нижнем Тагиле скончался тренер летающих лыжников Александр Байбородов

Фото: спортивная школа "Аист"

В Нижнем Тагиле на 67 году жизни скончался старший тренер отделения прыжков на лыжах с трамплина Александр Павлович Байбородов. Причиной его смерти называют продолжительную болезнь, с которой он не сумел справиться, его не стало 13 декабря.

- Александр Павлович всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, мудрости. Мы навсегда запомним его неуемную жизненную энергию, жизнерадостность, высокие душевные качества. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах навсегда, - сообщили его коллеги из спортивной школы «Аист».

Известно, что Александр Байбородов сам был мастером спорта СССР по прыжкам на лыжах, и долгие годы своей жизни посвятил подготовке спортсменов как в всероссийским, так и международным стартам. Его учеником был и 16-летний Илья Маньков, который в 2019 году сенсационно завоевал серебряную медаль на еврокубке этапа FIS.