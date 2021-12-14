Каждый четвертый екатеринбуржец хочет уволиться с работы после получения зарплаты

Каждый четвертый екатеринбуржец задумывается о том, чтобы сменить работу несколько раз в месяц. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

26% жителей столицы Урала хотят уволиться с работы после получения зарплаты. Как сообщает онлайн-университет Skypro эти мысли возникают у екатеринбуржцев несколько раз в месяц.

21% респондентов хотят уволиться по причине неадекватности клиента или заказчика, 13% — когда получают задание, которое не нравится; 9% — когда ругает начальник; 8% — когда наступают проблемы в жизни, а 9% — когда на улице плохая погода.

- Исследование выявило, что каждый четвертый екатеринбуржец задумывается о том, чтобы сменить работу несколько раз в месяц, 25% — раз в неделю, 21% — раз в несколько месяцев, 16% опрошенных — раз в полгода-год, 6% — ежедневно и 5% не размышляют об этом совсем, - рассказали в онлайн-университете.

Михаил Свердлов директор по развитию онлайн-университета Skypro уточняет, что мысли об увольнении ежедневно посещают медиков, маркетологов и работников общепита. Несмотря на это, на рискованный шаг решаются только 10% опрошенных.