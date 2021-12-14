В Свердловской области ущерб от лесных пожаров в 2021 году превысил 300 миллионов

Эти цифры превысили средние значения предыдущего пятилетнего периода в полтора раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ущерб от лесных пожаров, которые бушевали в 2021 году, составил больше 300 миллионов рублей, площадь погибших лесных насаждений оценили почти в 62 гектара, эти цифры превысили средние значения предыдущего пятилетнего периода в полтора раза. Об этом пишет ТАСС-Урал.

- Ежегодно проводится работа по лесовосстановлению. В 2021 году общая площадь в регионе составила 25 805,3 га. Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений в текущем году составляет 113,3%, - отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Кроме того, в регионе выстроили систему подготовки добровольцев. Специалисты министерства природных ресурсов и экологии, Уральской базы авиационной охраны лесов обучают волонтеров технике ликвидации природных пожаров. А правительством региона и органами местного самоуправления вводились особые противопожарные режимы, предусматривающие, в том числе, ограничение пребывания граждан в лесах.