В Екатеринбурге школьницу дважды высадили из автобуса из-за отсутствия денег на карте

Ведомству предстоит выяснить обстоятельства произошедшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура проведет проверку после того, как школьницу дважды высадили из автобуса, который следовал по маршруту № 09. Инцидент произошел 10 декабря, к ребенку подошел кондуктор и попросил оплатить за проезд, однако оплата не прошла, так как на карте нет денег.

- Мать несовершеннолетней девочки пояснила, что ее дочь дождалась следующего автобуса. Однако история повторилась, и девочку снова высадили, хотя деньги с карты списались оба раза, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ведомству предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка соблюдению сотрудниками ООО «Авто-Ном» требований действующего законодательства при перевозке пассажиров в общественном транспорте. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.