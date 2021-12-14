Хоккейный клуб «Автомобилист» приобрел нового вратаря из Швеции

Соглашение с 29-летним игроком рассчитано до 30 апреля 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил контракт с новым вратарем. Теперь в рамке будет стоять шведский голкипер Юхан Маттссон из рижского «Динамо», взамен команда получила денежную компенсацию. Соглашение с 29-летним игроком рассчитано до 30 апреля 2023 года. Сам спортсмен начинал свою карьеру в шведском городе Худдинге.

- С 2011 по 2013 годы Маттссон выступал в юниорских лигах Северной Америки – OHL и USHL, - после чего вернулся в Швецию – в клуб «Юргорден». В 2021 году Маттссон пополнил состав рижского «Динамо», где стал основным вратарем. В 28 матчах нынешнего сезона Юхан отразил 91,6 % бросков по своим воротам, показав коэффициент надежности 2,51, - сообщает пресс-служба ХК «Автомобилист».

Напомним, в сентябре стало известно, что легендарный вратарь уральской команды Якуб Коварж покинул клуб по состоянию здоровья, игрок даже находился в списке травмированных до конца сезона.