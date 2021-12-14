Под Нижним Тагилом появятся пешеходный тротуар и остановка

Работы начнутся в мае 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в период с 1 мая по 1 сентября в двух населенных пунктах под Нижним Тагилом появятся новые дорожные объекты.

Так, в селе Николо-Павловское заменят пешеходный тротуар, а в поселке Леневка – установят остановку общественного транспорта. На эти цели потратят 2,3 миллиона рублей.

Тротуар заменят от дома №4 по улице Новая до продовольственного магазина «Магнит», а также на участие от дома №109 по улице Ленина до улицы Береговая. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В Леневке остановка появится на улице Солнечная, где подрядчик демонтирует старую конструкцию, обустроит подъезд к ней, разворотную площадке, установит новый павильон со скамьями и урнами. Также здесь появятся новые дорожные знаки, которые установят в соответствии с правилами ПДД.