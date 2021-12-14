Праздник, спорт и командный дух: как особенные атлеты вместе с уральцами помогают Рождественскому каравану Coca-Cola

Рождественский караван Coca-Cola более чем 20 лет поддерживает тех, кто в этом нуждается. Фото предоставлено Coca-Cola

В этот раз присоединиться к движению Каравана можно не выходя из дома.

Движению онлайн-каравана в этом году помогает «волшебная энергия», которую добывают участники каравана с помощью различных активностей. Можно бегать, кататься на сноуборде или даже просто ходить – все спортивные свершения будут записаны с помощью специального приложения Stayfitt. К команде Каравана со времени его старта присоединились уже 3000 человек.

В каждом городе онлайн-Караван устраивает специальную активность – в этом Каравану помогают атлеты Специальной Олимпиады России. В Екатеринбурге за это отвечал Павел Букин – атлет со множеством наград и спортивных достижений. Павел организовал онлайн-челлендж, где все участники, выполняя упражнения берпи, помогали Каравану двигаться дальше.

Рождественский караван Coca-Cola 2021. Фото предоставлено Coca-Cola

«Я занимаюсь футболом и бегом на снегоступах. Эти виды спорта меня с детства заинтересовали. Вместе со Специальной Олимпиадой я езжу в разные города. Например, на мероприятиях по футболу я был в Сочи, в Саранске, Питере. По бегу на снегоступах: в Тюмени, в Новосибирске, Казани и Йошкар-Оле» — рассказал Павел Букин.

В этом году Караван поддерживает движение Специальной Олимпиады России. Атлеты Спецолимпиады вместе развиваются в разных спортивных направлениях.

Ты двигаешься - Караван едет. Фото предоставлено Coca-Cola

«С другими атлетами у нас дружный коллектив: мы все общаемся, много разговариваем, посещаем и организуем мероприятия», - говорит Павел.

Присоединиться к Каравану можно в приложении Stayfitt, а отслеживать его движение — на сайте Рождественского каравана.