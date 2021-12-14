В Екатеринбурге и Свердловской области ожидается резкое похолодание до -20 градусов

В Екатеринбурге и Свердловской области к выходным столбики термометров опустятся до -20 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области к выходным ожидается резкое похолодание до -20 градусов. Синоптики обещают морозы и снег.

– В ближайшие дни температура будет держаться на уровне -7 градусов, но к выходным ожидается понижение температуры, 19 декабря температура будет уровне от -15 до -20 градусов, – рассказала главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко журналисту «КП-Екатеринбург»

По данным Уральского Гидрометцентра, в среду, 15 декабря столбики термометров днем покажут -5 градусов, ночью -8 градусов. В четверг, 16 декабря, на улице ожидается небольшое потепление, так днем температура составит -3 градуса, ночью -5 градусов. В пятницу, 17 декабря, столбики термометров днем покажут -2 градуса, ночью -7 градусов.

В выходные с 18 декабря в Екатеринбург и Свердловскую область придет резкое похолодание. Днем температура составит -4 градуса, а ночью резко понизится до -12 градусов, 19 декабря днем ожидается -12 градусов, ночью -16 градусов и опустится до -20 градусов.

Также в конце недели ожидается снег. Но синоптики говорят, что в Екатеринбурге много осадков выпадет немного.

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