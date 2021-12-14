В Асбесте иномарка проехала на красный сигнал и влетела в машину полицейского

Сотрудница полиции попала в аварию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 13 декабря 2021 года, в городе Асбест Свердловской области произошло ДТП с участием участкового уполномоченного. Эту информацию «КП-Екатеринбург» сообщил источник в силовых структурах.

33-летний руководитель одной из местных фирм, управляя автомобилем «Тойота Камри», ехал по проспекту Ленина. На перекрестке с улицей Ленинградской мужчина проехал на красный сигнал светофора, и влетел в служебный автомобиль «Лада», принадлежащий городской полиции.

За рулем отечественного автомобиля находилась сотрудница полиции отделения участковых уполномоченных. Оба водителя в момент аварии были трезвы.

Сотрудница полиции получила перелом пальца и ушиб головы. От госпитализации она отказалась. Сейчас по факту ДТП полиция проводит тщательную проверку.