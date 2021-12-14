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Общество14 декабря 2021 11:11

Уфимский блогер из Тик-Тока отправился в 8-часовое путешествие до Екатеринбурга, чтобы выполнить задание подписчиков

Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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По заданию от пользователей, Артур Сафин должен был приехать к торговому центру в Екатеринбурге. Фото: tiktok.com/@artursafin

По заданию от пользователей, Артур Сафин должен был приехать к торговому центру в Екатеринбурге. Фото: tiktok.com/@artursafin

В Тик-Токе набирает популярность ролик, записанный знаменитым уфимским блогером Артуром Сафиным. В нем ему пришлось отправиться в неожиданное путешествие до Екатеринбурга просто для того, чтобы сфотографироваться на фоне торгового центра в центре города. Дело в том, что на своей страничке, где у него больше 345 тысяч подписчиков, Артур Сафин принимает задания от читателей, которые обязуется выполнить. Одно из них было довольно простым, но и сложным тоже:

"Приди в тц Гринвич в Екб"

Блогер заказал междугороднее такси и отправился в восьмичасовую поездку до столицы Урала.

- И это ТЦ Гринвич Екатеринбург, - сказал в финале ролика блогер. - Ребята, задание выполнено в полной мере. Пишите, что еще сделать, пока я в Екатеринбурге.