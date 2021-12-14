«Россети Урал» - «Екатеринбург» обеспечили электроснабжением новое жилье в микрорайоне ВИЗ

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью «Россети Урал» - «Екатеринбург». Источник фото: https://жктихомиров.рф

Энергетики «Россети Урал» - «Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») осуществили технологическое присоединение первой очереди жилого комплекса «Тихомиров», расположенного в квадрате улиц Викулова-Металлургов-Каменщиков-Начдива Васильева, который станет частью Верх-Исетского района города.

Для создания современной электросетевой инфраструктуры специалисты построили 2 кабельные линии 10 кВ и возвели новую трансформаторную подстанцию.

Выполненные мероприятия позволили выдать запрошенную застройщиком мощность в объеме 880 кВт. Энергетики выполнили работы по надежному электроснабжению жилого комплекса комфорт-класса, подключив его по второй категории надежности.

В шаговой доступности от ЖК «Тихомиров» находятся детские сады, медицинские клиники, остановки общественного транспорта и магазины. Рядом с комплексом будет располагаться новая школа на 1500 учащихся. В дополнение к существующей внутренней среде района запланировано строительство площади для детских секций и досуга.