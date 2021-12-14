В Екатеринбурге начнут судить охранника, который обстрелял инвалида с родителями

Фото: СК по Свердловской области

В Екатеринбурге начнут судить охранника, который обстрелял из ружья инвалида с родителями 3 сентября в доме на Седова. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 51-летнего мужчины. Он обвиняется в покушении на убийство.

Пьяный мужчина пришел в ярость от того, что 21-летний парень с ограниченными возможностями долго поднимается по лестнице и взялся за ружье. Только благодаря вмешательству отца ребенка и неравнодушного соседа дебошира удалось задержать.

- В ответ на удары обвиняемого, дверь квартиры открыл сосед и ударил открывающейся дверью по стволу ружья злоумышленника, в результате чего последний попятился и произвел выстрел из ружья, которое в результате открытия двери было направлено вверх, вследствие чего выстрел пришелся в стену, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области. - Однако злоумышленник, желая реализовать задуманное, в ходе борьбы с одним из соседей совершил еще два выстрела из ружья.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения обвиняемому будет направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.