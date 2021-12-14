В Свердловской области выявили еще 641 случай коронавируса

Зарегистрирован 31 случай смерти больных COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. Если в понедельник медики зарегистрировали 653 новых случая COVID-19, то во вторник, 14 декабря уже 641. Из этого количества 217 случаев приходится на Екатеринбург.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 188 719, - уточняют в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью.

В тяжелом состоянии сейчас в больницах лежат 599 человек. Среди них 381 - в отделениях реанимации, большая часть подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

При этом за сутки из больниц выписали 443 человека, у которых был COVID-19.

- Зарегистрирован 31 случай смерти больных COVID-19, - добавляют в оперативном штабе. - Общее число случаев – 8 892.