Клиенты Tele2 получат билет каток «Юность» в Екатеринбурге в подарок

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Все посетители катка могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, который работает на мобильной сети 4G от Tele2, а также отдохнуть, подзарядить смартфон и устроить любительскую фотосессию в зоне отдыха со светящимися качелями.

Абоненты Tele2 могут посетить каток «Юность» в центре Екатеринбурга по бесплатному входному билету. Заплатить нужно только за прокат коньков, если нет своих. Акция действует до конца сезона. Чтобы получить билет на каток в подарок, клиенту Tele2 необходимо активировать промокод на сайте в разделе программы лояльности «Больше», а затем показать SMS с этим промокодом на кассе катка.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Каток открыт для массовых катаний с понедельника по пятницу с 19:00 до 22:00, в субботу с 17:00 до 22:00 и в воскресенье с 15:00 до 22:00.

Евгения Ашихмина, руководитель департамента маркетинга Tele2 макрорегиона «Урал»:

«Зимой хочется больше душевного тепла, света и радости, хочется проводить больше времени с близкими. Каток в центре Екатеринбурга – отличное место, чтобы провести время вместе. А с Tele2 катание станет еще приятнее: бесплатный вход для клиентов, Wi-Fi на скорости 4G, чтобы делиться впечатлениями и эмоциями в соцсетях и убедиться в высоких скоростях мобильного интернета Tele2».