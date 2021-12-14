Доставка продуктов начнет работать в Нижнем Тагиле в конце декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле начнет работать доставка продуктов «Самокат». Как рассказали «КП-Екатеринбург» представители сервиса, онлайн-ритейлер запустят в конце декабря, перед новогодними праздниками.

- Сейчас мы ведем активный найм курьеров-партнеров «Самоката», сборщиков и администраторов. В городе сервис планируется разместить около 5 дарксторов, чего будет достаточно для покрытия всей территории города, и нанять более 200 человек в команду «Самоката», - рассказали в пресс-службе компании.

Отметим, что в Екатеринбурге сервис доставки продуктов «Самокат» открылся в марте 2021 года.