Ранее родители попросили оставить два разных учебных заведения и дать абитуриентам право выбирать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реорганизацию индустриального колледжа и политехникума в Краснотурьинске отменили. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава города Александр Устинов.

- По поручению Губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева отменена реорганизация индустриального колледжа и политехникума в Краснотурьинске, - написал мэр.

Напомним, ранее с просьбой отменить реорганизацию учебного заведения к Евгению Куйвашеву обратились родители студентов Краснотурьинского индустриального колледжа. Они отметили, что считают объединение незаконным и не целесообразным. Родители попросили оставить два разных учебных заведения и дать абитуриентам право выбирать.

В департаменте информационной политики Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали, что создадут специальную рабочую группу, которая будет искать оптимальное решение этого вопроса.