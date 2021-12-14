Росгвардия научит уральцев защищаться от преступников в праздники

Гражданам силовики раздадут буклеты с важными правилами безопасного поведения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росгвардия в декабре 2021 года перед новогодними праздниками расскажет жителям Екатеринбурга и Свердловской области, как сохранить свое имущество и здоровье в новогодние праздники. Это специалисты сделают в рамках проекта «Безопасный новый год».

Силовики проконсультируют граждан по вопросам мер безопасности в праздники, о том, как действовать в чрезвычайных ситуациях, о способах защиты себя и своего имущества от посягательств злоумышленников. Об этом информирует ИА «Уральский меридиан».

Во время патрулирования улиц жителям городов и небольших населенных пунктов Свердловской области сотрудники Росгвардии раздадут буклеты с тематической информацией и контактами ведомства.