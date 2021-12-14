На площади Субботников снесут здание станции ВИЗ

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На площади Субботников планируют снести здание станции ВИЗ, предназначенное для водителей трамваев. Помещение может исчезнуть до 2025 года. Об этом свидетельствует проект планировки и проект межевания территории, предназначенной для реконструкции улицы Кирова от Долорес Ибаррури до Плотников, с реконструкцией трамвайного кольца, благоустройством площади Субботников и набережной Верх-Исетского пруда. Информация об этом появилась на сайте мэрии.

Всего согласно документу, планируется до 2025 года снести 18 зданий, в числе которых коски, склады и нежилые помещения.

Фото: проектная документация

- Цель проекта: формирование связной системы рекреационных территорий вдоль Верх-Исетского пруда, благоустройство набережной Верх-Исетского пруда, создание комфортной городской среды, реконструкция трамвайного кольца по Кирова, - сообщается в документах.

Отметим, что горожане могут поучаствовать в обсуждении проекта на сайте администрации города до 25 января 2022 года. Кроме того, экспозиция проектов откроется во вторник, 14 декабря, в холле второго этажа здания администрации. Ее можно будет посетить с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00.