ВТБ Лизинг профинансировал технику для перевозки бетона на сумму 43 млн руб. в Екатеринбурге

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Техника стоимостью 43 млн руб. приобретена на условиях финансового лизинга сроком на три года с авансом 20%. Поставщиком выступил «АМК Движение», официальный дилер техники MAN в регионе.

Новая техника будет перевозить свежеприготовленную бетонную смесь, которая будет использоваться при строительстве новых жилых и коммерческих зданий в Екатеринбурге и Свердловской области.

MAN TGS является универсальным грузовым автомобилем с технически допустимой полной массой от 18 до 41 тонн. Машина подходит для целого спектра потребностей, включающих необходимость в полном приводе, а также в шасси для установки бетононасосов, бетоносмесителей или самосвалов с краном-манипулятором. Подключаемый гидростатический привод переднего моста MAN HydroDrive позволяет работать в сложных условиях проходимости. Гидродинамический тормоз-замедлитель MAN PriTarder позволяет MAN TGS достигать максимального тормозного усилия даже на низких скоростях, снижая износ элементов тормозной системы и повышая безопасность.

«БетонСтройЕкб» – компания занимается производством, оптовой продажей бетона и его доставкой к местам строительства. Предприятие также специализируется на сдаче в аренду автобетоносмесителей (АБС) и автобетононасосов (АБН) застройщикам Свердловской области.

ВТБ Лизинг входит в группу ВТБ.

Техника передана подразделением ВТБ Лизинг в Екатеринбурге. Компания работает в регионе с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Адрес регионального подразделения компании: г. Екатеринбург, БЦ Высоцкий, ул. Малышева, д. 51, оф. 19/06. Тел. +7 (343) 287-39-52.