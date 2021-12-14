В Горном щите КАМАЗ насмерть сбил пенсионера

Мужчина погиб на месте Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Горном щите КАМАЗ насмерть сбил 71-летнего мужчину. ДТП произошло утром, 14 декабря, напротив дома на Буденного, 25. Водитель объяснил инспекторам ГИБДД, что пешеход неожиданно выбежал на проезжую часть с левой стороны, и он не смог избежать столкновения.

- Водитель автомашины КАМАЗ, двигаясь по улице Буденного со стороны Екатеринбурга в сторону Полевского, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

По данным госавтоинспекторов, за рулем КАМАЗа находился трезвый 58-летний мужчина, имеющий общий стаж вождения 22 года. К административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался 39 раз и имеет неоплаченные штрафы, за что был привлечен к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается к водителям и пешеходам с требованием об обязательном соблюдении правил дорожного движения.

- Переходить проезжую часть можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин, убедившись в безопасности перехода. Опасно выбегать на дорогу. Нельзя выходить на проезжую часть из-за стоящего транспорта или другого препятствия, ограничивающего видимость проезжей части дороги, - напомнили в ГИБДД. - Водителям, в свою очередь, при движении нужно быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, а также учитывать состояние проезжей части и видимости.