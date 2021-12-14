В комитете считают, что опасение вызывает не только присутствие детей на пикетах, но и распространяемые по сети фото с несовершеннолетними участниками таких мероприятий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский родительский комитет попросил свердловчан не водить на пикеты детей. В организации считают, что, несмотря на то, что акции, как правило, согласованы с госорганами и проводятся в рамках действующего законодательства, присутствие детей несет в себе высокий риск по сохранению их жизни и здоровья.

- Мы родители должны четко понимать, что это самая большая наша боль и беда, когда на таких мероприятиях присутствуют несовершеннолетние дети. Дети больше всего подвержены любым воздействиям. Нецензурная брань, потасовки со столкновениями и так даже могут привести к необратимым последствиям, - рассказал руководитель СРОБФ «Уральский Родительский Комитет» Евгений Жабреев.

Он отметил, что опасение вызывает не только присутствие детей на пикетах, но и распространяемые по сети фото с несовершеннолетними участниками таких массовых мероприятий. В Уральском родительском комитете уверены, что из-за этого в дальнейшем дети могут быть подвержены буллингу среди своих сверстников, которые будут иметь свою противоположную точку зрения.

Напомним, в воскресенье, 12 декабря, в Екатеринбурге прошел третья согласованная акция противников QR-кодов. Его участники требуют отмены COVID-free зон, которые ввели в Свердловской области с 30 октября, чтобы увеличить количество вакцинированных и снизить заболеваемость.