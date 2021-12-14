На ЕКАД завершился монтаж балок развязки с федеральной трассой М-5

Основные земляные работы планируется завершить в зимний период времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рабочие уложили на новом участке Екатеринбургской кольцевой автодороги 96 балок и замкнули контур развязки с федеральной трассой М-5. В будущем здесь пройдет проезжая часть из шести полос.

- Сейчас строители «вяжут» арматуру, устанавливают опалубку для омоноличивания балок. При благоприятной погоде начнется их бетонирование, - рассказали в департаменте информполитики региона. - Кроме того, на съездах транспортной развязки и местном проезде вдоль федеральной автодороги выполняется устройство земляного полотна из скального грунта.

Также там отметили, что основные земляные работы планируется завершить в зимний период времени. Планируется, откроют движение по развязке к 2023 году.

Напомним, кольцевая автодорога вокруг Екатеринбурга позволит перераспределить транспортные потоки, проходящие по федеральным трассам и разгрузит улично-дорожную сеть Екатеринбурга.

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