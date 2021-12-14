На Урале вынесли приговор мужчине, избившему сожительницу по голове

Женщина скончалась в больнице спустя больше месяца после побоев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхотурье вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Он избил сожительницу по голове руками, после чего она сначала впала в кому, а затем скончалась. Все произошло во время бытовой ссоры 9 мая 2021 года.

- Потерпевшая, несмотря на наличие гематом и ссадин на голове, почти 10 дней вела привычный образ жизни, занимаясь повседневными делами: ходила в магазин, работала на приусадебном участке. Лишь 18 мая 2021 года в связи с ухудшением самочувствия она впала в кому и была госпитализирована, а 16 июня 2021 года скончалась в Серовской городской больнице, - уточнили в прокуратуре Свердловской области.

Верхотурский районный суд отправил обвиняемого на 9 лет 10 месяцев в исправительную колонию общего режима. Также суд взыскал с осужденного 2 миллиона рублей в пользу двух дочерей умершей в счет компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.