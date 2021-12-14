Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле перед открытием пройдет экспертизу. Об этом пишет TagilCity.ru. Как сообщили в администрации города, это стандартная процедура, которая проводилась на всех отремонтированных мостовых переходах города.

Глава управления городским хозяйством Андрей Лебедев отметил, что все работы на путепроводе идут согласно графику. Планируется, что сегодня, 14 декабря рабочие начнут укладывать «дорожную одежду», до 17 декабря будет проведено омоноличивание трамвайных путей.

Напомним, проезд по мосту на улице Циолковского планируют открыть до конца этого года. Подрядчику до конца года предстоит в короткие сроки осуществить перекладку сетей электроснабжения, установить фундаментные блоки по обеим сторонам моста и завершить монтаж верхнего строения путепровода.