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Общество14 декабря 2021 4:27

Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 14 декабря: пожар в тагильской девятиэтажке и возращение Сталина

Новости Екатеринбурга: утро 14 декабря
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Новости Екатеринбурга: утро 14 декабря

Новости Екатеринбурга: утро 14 декабря

Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к 14 декабря 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

В ночь на 14 декабря в Нижнем Тагиле загорелся мусоропровод в девятиэтажном доме по улице Дружинина на Гальянке. На место оперативно выехали три единицы техники и восемь человек личного состава.

Тушили пожар не больше десяти минут, площадь возгорания составила всего 1 квадратный метр, однако огонь сильно напугал местных жителей, которые вынужденно проснулись в 2 часа ночи.

В Екатеринбурге 6 декабря 2021 года ищут мужчину по имени Александра Власюгу, который исчез в садах в снт «Березка» в селе Верхнемакарово.

Рост мужчины – 160 сантиметров, худой со светло русыми волосами, глаза голубые. Носит бороду.

Накануне на башню окружного Дома офицеров вернули барельеф советского вождя Иосифа Сталина. Его демонтировали в 90-е годы по политическим соображениям, а теперь во время ремонта здания вернули на прежнее место.