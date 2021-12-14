В уральском поселке пожарные спасли человека из дома, где вспыхнул пожар

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 5 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Нейво-Рудянка Кировградского городского округа рано утром вспыхнул пожар в квартире на первом этаже двухэтажного дома на улице Бессонова. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 8 человек, из них 2 детей. Еще один человек был спасен звеном газодымозащитной службы.

- В 06:10 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 5 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь распространился на площади 12 квадратных метров и повредил домашнее имущество жильцов. Пожарные локализовали огонь в 06:23, в 06:26 открытое горение было ликвидировано. Еще через 19 минут были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.

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