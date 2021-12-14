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Общество14 декабря 2021 3:12

В Свердловской области подвели итоги работы горячей линии по правам потребителей услуг такси и каршеринга

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие вопросы задавали жители региона
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Всего на горячую линию обратились 34 человека

Всего на горячую линию обратились 34 человека

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области подвели итоги работы горячей линии по правам потребителей услуг такси и каршеринга. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие вопросы задавали жители региона.

- Большинство обращений (14) касались вопросов деятельности агрегаторов такси, 8 человек интересовались вопросами, связанными с оказанием транспортных услуг, в частности общественного транспорта и установленных санитарных норм и правил по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, 3 человека задали вопросы по защите прав потребителей при пользовании услугами каршеринга, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Всего за время работы горячей линии от свердловчан поступило 34 обращения.

В Роспотребнадзоре напомнили, что за консультациями и оказанием правовой помощи по защите прав потребителей жители региона могут обращаться в консультационные пункты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».