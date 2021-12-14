Всего на горячую линию обратились 34 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области подвели итоги работы горячей линии по правам потребителей услуг такси и каршеринга. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие вопросы задавали жители региона.

- Большинство обращений (14) касались вопросов деятельности агрегаторов такси, 8 человек интересовались вопросами, связанными с оказанием транспортных услуг, в частности общественного транспорта и установленных санитарных норм и правил по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, 3 человека задали вопросы по защите прав потребителей при пользовании услугами каршеринга, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Всего за время работы горячей линии от свердловчан поступило 34 обращения.

В Роспотребнадзоре напомнили, что за консультациями и оказанием правовой помощи по защите прав потребителей жители региона могут обращаться в консультационные пункты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».