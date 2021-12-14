В Нижнем Тагиле пожар произошел в девятиэтажном жилом доме

На место пожара выезжали 3 единицы техники и 8 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле ночью, 14 декабря, пожар произошел в девятиэтажном жилом доме на улице Дружинина. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь вспыхнул в мусоросборнике здания.

- В 02:01 поступило сообщение о пожаре, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава.

По данным спасателей, площадь возгорания составила один квадратный метр. Пожарные локализовали огонь за шесть минут. Еще через минуты открытое горение было ликвидировано. В 02:15 были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.

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