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Происшествия14 декабря 2021 2:39

В Нижнем Тагиле пожар произошел в девятиэтажном жилом доме

Огонь вспыхнул в мусоросборнике
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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На место пожара выезжали 3 единицы техники и 8 человек личного состава

На место пожара выезжали 3 единицы техники и 8 человек личного состава

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле ночью, 14 декабря, пожар произошел в девятиэтажном жилом доме на улице Дружинина. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь вспыхнул в мусоросборнике здания.

- В 02:01 поступило сообщение о пожаре, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава.

По данным спасателей, площадь возгорания составила один квадратный метр. Пожарные локализовали огонь за шесть минут. Еще через минуты открытое горение было ликвидировано. В 02:15 были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.

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