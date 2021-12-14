В свердловской колонии повара порадуют заключенных новым новогодним меню

Желающие смогут купить салаты, торты и шашлыки. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В свердловской исправительной колонии №2 повара порадуют заключенных новым новогодним меню. Как сообщает региональное ГУФСИН желающие смогут купить себе салаты, торты, пироги с капустой и многое другое.

- К праздничному столу работники кафе, среди которых отбывают наказание осужденные с опытом управления предприятиями общепита, расширили предлагаемый ассортимент традиционными новогодними блюдами, а также предложили впечатляющий выбор кондитерских изделий, - рассказали в ГУФСИН.

За 700 рублей заключенные смогут купить 2 килограмма пирога с мясом. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

За 700 рублей заключенные смогут купить два килограмма пирога с мясом, а за 450 рублей – гавайскую пиццу. У любителей же фаст-фуда появилась возможность вспомнить вкус настоящего классического «хот-дога». Оплачивать блюда осужденные будут заработанными в колонии деньгами или с помощью средств близких.