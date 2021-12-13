Идея создать новый хоккейный корт принадлежала тренеру. Фото: пресс-служба УГМК

В Ивделе открылся новый хоккейный корт. Как сообщает УГМК ледовая площадка общей площадью 1800 квадратных метров ограждена современными стеклопластиковыми бортами и мачтами освещения.

Идея создать новый хоккейный корт принадлежала тренеру Владимиру Николаеву Курдику. После его смерти воспитанники продвинули эту инициативу в администрацию города, где её сразу же поддержали.

Церемония открытия ледовой площадки завершилась матчем. Фото: пресс-служба УГМК

- Место возведения нового спортивного сооружения – район Ивдель-2 – было выбрано неслучайно. Во-первых, именно здесь расположена основная спортивная база ивдельского хоккея, во-вторых, на ней имеется вся необходимая инфраструктура, - рассказал глава Ивдельского ГО Владимир Михель.

Помимо этого, корт находится на одинаковом расстоянии от микрорайонов Ивдель-3, Ивдель-4 и города, чтобы каждый желающий смог без трудностей добраться. Церемония открытия ледовой площадки завершилась матчем между хоккейными командами «Юность» и «Северный Урал».