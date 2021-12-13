После проверки, горы мусора были ликвидированы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижних Сергах ликвидировали три незаконные свалки. Об этом сообщает Прокуратура Свердловской области.

- На территории Нижнесергинского городского поселения в лесном массиве в районе горы «Кабацкая» были расположены три несанкционированные свалки, - уточнили в прокуратуре.

После проверки, горы мусора были ликвидированы.

Напомним, что свалки в поселке Красный в Верхней Пышме и Нижнем Тагиле начнут ликвидировать в 2022 году. Планируется восстановить экологическое благополучие участков и их экономический потенциал. Деньги на рекультивацию выделят из областного бюджета.

После того, как региональные власти составят список площадок, они будут включены в единый федеральный реестр. Ликвидировать объекты, которые в него войдут, планируется до 2030 года.