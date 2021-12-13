В Екатеринбурге вторую неделю ищут пропавшего 59-летнего мужчину

В день пропажи мужчина был одет в черные штаны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 6 декабря ищут пропавшего Власюга Александра Геннадьевича. Как сообщает поискового отряда «Лиза Алерт» о местонахождении пропавшего неизвестно с 6 декабря 2021 года.

В день пропажи мужчина был одет в черные штаны, темную куртку с капюшоном, черную шапку, коричневые валенки.

Приметы:

Телосложение: худощавое

Рост: 160 сантиметров

Волосы: светло-русые с проседью

Глаза: голубые

О местонахождении пропавшего неизвестно с 6 декабря. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

Если вы знаете, где может находится Власюга Александр Геннадьевич, сообщите инфоргу поиска Наталье 89043831748 или по телефонам, указанным в ориентировке.

Напомним, что в Екатеринбурге пропал 60-летний Хайдаров Тахир Худайбердаевич. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 21 ноября 2021 года.